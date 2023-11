Ni ganando queda contento Carlos Antonio Vélez y prueba de ello quedó tras la victoria de la Selección Colombia contra Brasil. Por primera vez en la historia de las Eliminatorias, la Tricolor pudo vencer a los pentacampeones del mundo en un partido muy emotivo y lleno de coraje por parte de los futbolistas cafeteros. Con todo lo que eso significó, el comunicador no se cansó de lanzar críticas a Néstor Lorenzo y los jugadores en RCN y Win Sports.

Aunque el equipo tuvo falencias en su estrategia de juego para enfrentar a Brasil, al final eso quedó a un lado y los jugadores sacaron a relucir algo que se les pide constantemente: el amor por la camiseta. A punta de garra y valentía, sacaron adelante un juego complicado para vencer a los brasileños. Luis Díaz acabó como la gran figura gracias a la gran entrega que dejó para poder remontar el resultado en el marcador.

Carlos Antonio Vélez y su nuevo ‘palo’ a Néstor Lorenzo

Vélez no quedó contento con la victoria de la Selección Colombia. En su concepto, este equipo brasileño es el “peor que se ha visto en los últimos 15 años”. Solo por eso, la Tricolor tenía la obligación de haber ganado con más solvencia y no remontando un juego con más corazón con fútbol. Le bajó por completo el perfil a la ‘Canarinha’ y aseguró que este resultado le jugará en contra a un equipo que todavía “no tiene identidad”.

Ahí fue donde cayó el ‘palo’ de Carlos Antonio a Néstor Lorenzo. En vivo por Win Sports, aseguró que el DT argentino no ha podido encontrar el equipo para la Selección Colombia. “Para mí, no lo tiene claro… No sabe donde poner a James, donde poner a Borré. Como me van a decir que Fabra es más que Borja. Estos triunfos maquillan la realidad”.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con la opinión de Carlos Antonio Vélez? ¿Estás de acuerdo con la opinión de Carlos Antonio Vélez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Paraguay vs. Colombia, próximo partido

La Selección Colombia de Mayores visitará a Paraguay el próximo martes 21 de noviembre 2023 a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción. El juego es válido por la sexta fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Para ese partido, el equipo de Néstor Lorenzo ya tiene dos novedades confirmadas. La primera tiene que ver con el regreso de Jhon Arias, quien se perdió el partido ante Brasil por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, Dávinson Sánchez quedó inhabilitado para ese juego tras la amonestación que vio en Barranquilla ante los brasileños.