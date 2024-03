Jefferson Lerma (7): Se vio cómodo en el tándem con Richard Ríos, priorizó la defensa y actuó como el volante 5, era el primero en armar la línea de cinco en cada posesión rival. Recuperación y primer pase, salió adelante ante la presión y el volumen del rival. Se opaca su presentación debido al primer gol de Rumania, donde no pudo controlar el balón.

Carlos Cuesta (7): Seguridad, sin complicaciones, rechaza sin problema alguno. No le teme a la exigencia y responde en el uno a uno. Otro candidato a dar un salto de más calidad en el próximo mercado y pelea por ser titular en la Copa América.

Daniel Muñoz (8): Ordenado en defensa y siempre queriendo atacar, sabe cuando salir o mantener la posición. Fue el genio con el ‘taco’ para el segundo gol vs. Rumania. Siempre con vocación ofensiva, sello de Premier League en su manera de ir al ataque, sorpresivo y elemento clave por la banda derecha. Titular indiscutido.

Camilo Vargas (7): Es, sin duda alguna, el portero titular de la Selección Colombia en la era Néstor Lorenzo y llegará con gran rodaje a la Copa América. Ante Rumania no tuvo mayor trabajo y no tiene culpa en los goles. Muy atento, seguro en cada achique e imbatible en el juego aéreo.

Tal como lo dijo el entrenador de la Selección España, Luis de la Fuente, Colombia es un rival de altísimo nivel, y luego del triunfo ante Rumania, eso quedó más que claro. Si ante los españoles los jugadores se lucieron, contra los rumanos no iba a ser la excepción. La ‘Tricolor’ venció 3-2 a su similar rumana en el Civitas Metropolitano de Madrid con goles de Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yaser Asprilla. Las anotaciones al final del rival opacan un poco el recital de fútbol de esta máquina de Néstor Lorenzo, que tiene en total ilusión a todo un país.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.