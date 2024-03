Con toda la precisión posible, Jhon Córdoba, quien venía pidiendo el balón desde que llegó el jugador del Liverpool, se posicionó en el área chica, se creó su espacio y se levantó entre los centrales para meter un impecable cabezazo imposible para el arquero rival, quien por más que se lanzó, no pudo llegar. 1-0 y ya se veía la influencia colombiana sobre la rumana en la cancha.

Sobre los cinco minutos, Luis Díaz desbordó por la banda izquierda, ganó en velocidad e ingresó al área, hizo un par de enganches, pero se quedó sin ángulo. Al ver que no pudo hacer nada, tocó para Johan Mojica, quien tuvo el espacio y el tiempo de poner un centro espectacular.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.