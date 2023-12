¿Contra quién compite Linda Caicedo por el The Best de la FIFA?

El año 2023 va a terminar aún mejor para Linda Caicedo. Este jueves, 14 de diciembre, la FIFA dio a conocer la terna de nominadas al Premio The Best a mejor jugadora del mundo. Allí apareció el nombre de la colombiana, quien el próximo 15 de enero podría ser nombrada como la mejor futbolista de todo el Planeta Tierra del 2023.

Con tan sollo 18 años de edad, Linda Caicedo está marcando un hito histórico para el fútbol femenino en Colombia. Luego de entrar en el Top 10 de las mejores jugadoras del mundo en la Gala del Balón de Oro, ahora la FIFA la colocó en la terna de finalistas para recibir el premio a mejor futbolista del 2023. Ninguna futbolista colombiana había logrado tal cantidad de reconocimientos y ella lo está logrando el mismo año que cumplió su mayoría de edad.

La competencia de Linda Caicedo por el FIFA The Best a mejor jugadora del mundo

Linda Caicedo dejó el listón muy alto con todo lo que hizo en los últimos dos años de su carrera. Jugó tres mundiales de la FIFA en tres categorías distintas, fue subcampeona de la Copa América y subcampeona del Mundial Sub-17. Como si fuera poco, también se concretó su fichaje con el Real Madrid femenino y luego hizo historia en el Mundial de mayores que se disputó en Australia y Nueva Zelanda. Todo eso la puso en la terna de finalista para ganar el The Best a mejor jugadora del mundo con solo 18 años.

Sin embargo, Linda Caicedo no la tendrá nada fácil para ganar este reconocimiento. La competencia por el The Best está bastante complicada. Aquí hacemos un repaso de las otras dos mujeres que fueron nominadas y los méritos que hicieron para estar allí.

1. Aitana Bonmatí

Con ustedes, la gran favorita a quedarse con el The Best de la FIFA el próximo 15 de enero. La futbolista española fue la gran figura de España en el Mundial que ganaron en 2023. Además, no paró de brillar con el Barcelona a nivel local e internacional. La cereza del pastel lo puso en la Gala del Balón de Oro, donde fue elegida como la mejor jugadora del mundo.

Sin duda alguna, Aitana Bonmatí fue la gran revelación del fútbol femenino en 2023. Su capacidad de juego y la manera en la que brilló en el Mundial fueron elementos decisivos que la convierten, indiscutiblemente, en la mejor jugadora de la actualidad.

“Con un Balón de Oro de la Copa Mundial Femenina, el premio a la Jugadora del Año de la UEFA y el Balón de Oro ya añadidos a su crujiente vitrina de trofeos este año, Bonmati aspira a otro gran honor individual”, escribió la FIFA.

2. Jennifer Hermoso

Otra de las grandes figuras que tuvo España en el Mundial femenino de la FIFA en 2023. Varias de sus rivales la catalogaron como una jugadora “excepcional” y que puede hacer con el balón lo que ella quiera. Recientemente, fue incluida por el Financial Times y la Revista Forbes como una de las mujeres más influyentes del mundo en 2023. Jugadora del Pachuca femenino en México y también protagonista del escándalo en la RFEF por el beso no consentido con Luis Rubiales.

“Jenni es una gran futbolista. Puede jugar en cualquier posición… es espectacular, nadie le quita el balón. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo”, agregó la FIFA.