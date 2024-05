En el próximo mes de septiembre, iniciarán formalmente las remodelaciones al estadio El Campín de Bogotá. El máximo escenario deportivo de la capital de Colombia se transformará en uno de los escenarios deportivos y culturales más ambiciosos de todo el territorio nacional. Su infraestructura aumentará el aforo para el público y los alrededores se convertirán en un gran complejo de instalaciones para fomentar el deporte y la cultura de los bogotanos.

Este proyecto se llevará a cabo, gracias a la inversión de 2.4 billones de pesos en una alianza público-privada. El nuevo y gran Complejo Cultural y Deportivo El Campín abarcará un área de 174 mil metros donde no solo se remodelará el estadio. En esa zona se levantará un hotel, un centro comercial, un cine y espacios públicos con jardines, restaurantes y galerías.

El nuevo estadio de El Campín no es suficiente para la FCF

Con la noticia de la remodelación de El Campín y la creación del complejo, se creó una polémica por las declaraciones que dio Ramón Jesurún, presidente de la FCF. Según dio a entender el dirigente, este escenario no será suficiente para que se plantee la posibilidad de convertirse en la casa de la Selección Colombia.

“Dizque para 45 mil personas, me da risa eso… ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces, no pidan Selección Colombia nunca. No pude ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño”, dijo Jesurún en entrevista para ‘La Luciérnaga’.

El mensaje del Alcalde de Bogotá al Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Casi dos meses después de esa sentencia de la FCF a Bogotá, por fin apareció el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán. En entrevista con Win Sports, abordó este tema del estadio y entregó varios detalles de este ambicioso plan con el nuevo Complejo Cultural y Deportivo El Campín. El aclaró detalles sobre el aforo que tendrá este imponente escenario en la capital de Colombia.

En primer lugar, Galán confirmó que la remodelación y las construcciones comienzan en septiembre de 2024. Una vez se termine el Mundial femenino Sub-20 de la FIFA, comenzarán todas las labores. El estadio contará inicialmente con un aforo de 47 mil personas y se estudia la posibilidad de ampliar a 60 mil espectadores.

Por último, el estadio no dejará de prestar sus servicios para el fútbol colombiano. La remodelación se hará por fases y esto permitirá que el escenario continúe en funcionamiento. El objetivo es que toda la obra del Complejo sea entregada en su totalidad para el 2028.

(VIDEO) Alcalde de Bogotá se pronuncia sobre la remodelación de El Campín