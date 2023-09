La Selección Colombia visita a Chile en la segunda jornada de las Eliminatorias en búsqueda de un cupo para el Mundial del 2026, duelo que se llevará a cabo en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago a las 7:30 PM, duelo para el que el entrenador Néstor Lorenzo definió la nómina titular.

Para este compromiso, el técnico argentino decidió mantener gran parte de la plantilla que inició con buen camino la competición y venció a Venezuela en el debut, teniendo inicialmente en la portería al arquero Camilo Vargas, quien se afianza como el golero que deberá darle seguridad al equipo en el fondo.

La gran ausencia será la de uno de los jugadores más experimentados de la ‘tricolor’, como lo es Juan Guillermo Cuadrado, el cual finalmente no hará parte del equipo inicialista, esto debido a que sufre un problema físico del que no logró recuperarse y no estará presente en el duelo ante los ‘australes’, pero sí en el banco de suplentes.

El reemplazante de Cuadrado y única novedad del equipo, será Jorge Carrascal, quien fue uno de los jugadores que más se destacó en la primera fecha, generando varias ocasiones de peligro e iniciando la jugada que terminó con el gol del triunfo.

Aquí la alineación titular de Colombia para enfrentar a Chile: