Descartó a Díaz y a James: Carlos Antonio Vélez y los 3 mejores jugadores de Colombia vs. Rumania

No se pudo obtener un mejor balance global, pero a la hora de analizar el funcionamiento, todavía hay una deuda pendiente. La Selección Colombia le ganó a Rumania y uno de los análisis más esperados era el de Carlos Antonio Vélez, quien volvió a sorprender y descartó a Luis Díaz y a James Rodríguez para escoger a los tres mejores jugadores del triunfo colombiano.

Al contrario de lo que venía siendo la constante, Colombia jugó mejor el primer tiempo. Era más que normal, porque los cambios dijeron presente en la segunda etapa. Con James y Richard Ríos desde el minuto inicial, la estructura táctica de la Selección cambió a un 4-3-1-2 que le dio más libertad en ataque a ‘Lucho’ Díaz. ¿Cómo le fue a esta modificación?

En los 18 partidos que lleva Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia, el equipo nunca había anotado dos goles en el primer tiempo. La victoria contra Rumania terminó siendo por tres goles a dos debido a unas desconcentraciones en defensa, y aunque Carlos Antonio Vélez destacó lo hecho por Díaz y James Rodríguez, no los eligió entre los tres mejores jugadores del triunfo del 26 de marzo de 2024.

“Salida por derecha con un Mojica imperial y un Diaz por encima de todos y todo. (Jhon) Arias como interior por izquierda, en un uno a dos en el medio como rueda de auxilio. (Jhon) Córdoba, por fin con una oportunidad seria, anotando y jugando para el equipo desde la derecha y James de falso nueve. Ríos de interior por derecha socio de Muñoz más la seguridad de los del fondo. Excelente. Pero no todo es dulzura“, empezó diciendo Vélez en X antes de hablar sobre lo que debe corregir la Tricolor.

Para el periodista de los canales RCN y Win Sports, el entrenador de Colombia se demoró en los cambios, ya que “Yáser Asprilla debió entrar antes, Lerma muy cansado no fue reemplazado y sobre una hora de juego el cansancio se notó. Por eso ellos marcaron sus dos goles. La felicidad no es completa. Pero lo que sí está claro es que con los jugadores que tenemos es imperdonable jugar mal y no estar en la final de la Copa (América). Muy bueno esta vez lo del comienzo, pero ahora se falla al final. Habrá que hacerlo redondo algún día. ¡Ojalá pronto!”. Y la polémica elección estaba por llegar.

Vélez y los 3 mejores jugadores del triunfo de Colombia vs. Rumania

Apeló a los números y… ¿No a las opiniones? A la hora de escoger a los tres mejores jugadores del triunfo de Colombia contra Rumania, Carlos Antonio Vélez tomó en cuenta los puntajes que le dieron a la Selección y publicó en X que “para las plataformas futbolísticas más populares Jhon Arias, Jhon Córdoba y Johan Mojica fueron los más destacados y obtuvieron las mejores calificaciones. ¡¡¡¡Los auténticos Goku!!!!”. ¿Y cuáles fueron los puntajes de Luis Díaz y James Rodríguez para descartarlos?

Los puntajes de Luis Díaz y James Rodríguez en Colombia contra Rumania

Según la aplicación BeSoccer, James Rodríguez recibió 6.4 puntos como calificación, mientras que a ‘Lucho’ Díaz le dieron 6.8 unidades. Los mejores calificados fueron Jhon Córdoba (7.4), Jhon Arias (7.3) y Johan Mojica (7.3). Mientras que los dos primeros anotaron goles, el lateral izquierdo dio la asistencia para la primera anotación de Colombia contra Rumania.