Las tres ciudades que podrían ser la nueva 'casa de la Selección Colombia'

¿Esto qué quiere decir? Que Bogotá, Medellín y Cali están listas para el reto sin importar la categoría que toque y ni hablar si se hablara de Néstor Lorenzo y sus dirigidos. Vale resaltar que no es nuevo el pedido que la Mayores Masculina cambie de sede o al menos se dé una rotación con Barranquilla.

Siempre se pasó de los 30 mil espectadores. Por ejemplo, en el Pascual Guerrero de Cali, se obtuvo el récord total de asistencia para un partido femenino en Colombia, al registrar 37.382 boletas vendidas ante Países Bajos. El Campín de Bogotá tuvo su número top en 31.127 en el juego contra Australia y 35.847 espectadores se registraron en el Atanasio Girardot vs. México. Desde las gradas, se volvió a cumplir.

Es que hay que ver los datos de asistencia en los partidos de Colombia en el Mundial Sub 20 Femenino para certificar que las tres principales ciudades del país le ‘muestran los dientes’ a Barranquilla por tener a la máquina de Néstor Lorenzo en sus calles. Medida difícil, pues la Federación Colombiana de Fútbol no piensa moverse de Barranquilla, más allá del apoyo incondicional que dan desde Bogotá, Medellín y Cali.

Por otra parte, la Selección Colombia Femenina Sub 20 también exploró su potencia en las gradas. Fue local en Bogotá, Cali y Medellín y cada una de ellas respondió al llamado. Miles de personas llenaron las tribunas de El Campín, Pascual Guerrero y Atanasio Girardot. Si esto pasa con una categoría juvenil, ¿Cómo sería con la banda de James Rodríguez y Luis Díaz? No nos equivocamos al decir que es locura garantizada.

Con la doble fecha de Eliminatorias Conmebol, más el Mundial Sub 20 Femenino, las grandes capitales del país volvieron a demostrar el potencial para recibir a la Selección Colombia, sea la categoría que sea y los días y horarios que toque. Por ahora, la Mayores de Néstor Lorenzo se ubica en la ciudad de Barranquilla, pero en el sur de la Región Caribe le hacen fuerte competencia.

Y es que no solamente pasa con el equipo Mayores masculino. Las categorías femeninas también demuestran potencial para unir al país. Incluso, ante la FIFA, Colombia se destacó como un buen anfitrión del Mundial Sub 20 Femenino, uno de los torneos de fútbol más importantes que se ha jugado en la nación.

