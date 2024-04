Tan solo 12 minutos de partido necesitó Junior para abrir el marcador. Luego de una clara mano dentro del área, el juez del compromiso no dudó en señalar el punto blanco del penal a favor del equipo colombiano. Bacca se hizo cargo y abrió el marcador para el ‘Tiburón’. Cruzó el tiro con un potente remate y el portero no pudo hacer nada para detener el cobro.

Es que el primer tiempo de Junior en Río es digno de análisis. En lo que va de 2024, el equipo de Barranquilla no había mostrado una imagen tan digna y propositiva. El combo liderado por Carlos Bacca solamente necesitó 40 minutos de partido para sorprender a Botafogo en su propia casa.

Este triunfo trajo una estadística que llena de ilusión no solo a la Región Caribe, sino a todo un país, pues el debut por tres goles en la Copa Libertadores ya lo había hecho Junior en la edición de 2001, cuando venció 3-1 a Rosario Central, en el Metropolitano. Ese mismo año ganó la Selección Colombia la Copa América, en aquella final contra México y un golazo de cabeza de Iván Ramiro Córdoba.

Es que fue por todo lo alto, pues no hubo ni uno ni dos goles de diferencia, sino tres, lo que parecía imposible en la previa. Junior de Barranquilla logró la victoria 3-1 con doblete de Carlos Bacca y gol de Gabriel Fuentes, y así se sacó de por medio la visita más dura que tenía en el grupo. Hacer respetar el Metropolitano le será suficiente para instalarse en los octavos de final del torneo.

