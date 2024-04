Junior de Barranquilla se encargó de meter el primer resultado sorpresa de la Copa Libertadores 2024, tras derrotar por goleada a Botafogo en Brasil. El equipo de la Arenosa tenía todos los pronósticos en contra y se encargó de firmar un resultado que muy pocos esperaban. Ganó por 1-3 en Olímpico Nilton Santos y dejó claro que está listo para luchar por la clasificación en su grupo.

Un doblete de Carlos Bacca y otro gol de Gabriel Fuentes fueron necesarios para que Junior dejara la nota alta para Colombia en el debut de Copa Libertadores. Le hicieron frente a uno de los poderosos de Brasil y lo derrotaron en su propia cancha. Lo hicieron con un juego práctico y contundente. Eso mereció los elogios del técnico rival.

DT de Botafogo reconoce el gran trabajo de Junior en Brasil

Los 90 minutos de Junior ante Botafogo son dignos de un análisis detallado. En el primer tiempo, Arturo Reyes sorprendió con un equipo comprometido en defensa, pero con intención de proponer en ataque. Un penal y dos jugadas al contragolpe bastaron para anotar tres goles con efectividad absoluta. Para el segundo tiempo, Junior cerró sus líneas y fue un muro impenetrable en su retaguardia. Santiago Mele apareció en los momentos justos para despejar el peligro del área.

Fue por ese trabajo que Fábio Matias, DT de Botafogo, no dudó en elogiar al equipo colombiano. Junior dejó una grata imagen en Brasil: “Su equipo fue quirúrgico, tuvo las oportunidades y marcó los goles. No fue un buen partido de nosotros, sobre todo en la primera parte. Cuando perdimos el balón no pudimos aguantar su presión”.

Los 5 clubes del FPC que marcaron 3+ goles en Brasil por la Copa Libertadores

Lo que hizo Junior en su debut de Libertadores 2024 muy pocos clubes en Colombia lo han podido hacer. Marcar 3 o más goles en Brasil tiende a ser más un hito o una hazaña. ‘Misterchip’ recordó en sus redes sociales los clubes cafeteros que lograron tal registro en la historia de este certamen.