La Selección Colombia inicia su camino de cara al Mundial 2026, midiéndose con Venezuela en la primera jornada de las Eliminatorias, duelo en el que hay muchas esperanzas en ver un equipo que muestre una cara positiva, así como lo ha hecho en los partidos amistosos, teniendo algunos nombres nuevos en su plantilla, pero también algunas ausencias.

Uno de los que no está con la ‘tricolor’ es el goleador histórico, Radamel Falcao García, el cual no fue convocado por el entrenador Néstor Lorenzo, debido a que no ha tenido muchos minutos con su club, Rayo Vallecano, así lo contó el propio técnico argentino en una entrevista para el ‘Gol Caracol’.

Aunque el ‘Tigre’ no está con sus compañeros en Barranquilla, él no se olvida del equipo, y como es común, mandó un hermoso mensaje de apoyo a la Selección por medio de sus redes sociales, en donde dejó ver que está muy atento a lo que será el partido de sus amigos y apoyará como un hincha más desde España.

“Toda Colombia con ustedes. Mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos Colombia”, dijo Radamel en sus redes sociales, palabras que emocionaron a sus seguidores, que resaltan su apoyo a la Selección, pero que también le expresan su deseo de que vuelva al equipo en las próximas convocatorias.

