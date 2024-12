América de Cali se juega la vuelta de la final de la Copa Colombia este domingo 15 de diciembre y, además de la posibilidad de ganar el título en casa, será la última aparición de Adrián Ramos en el Estadio Pascual Guerrero. Hubo muchas especulaciones sobre el futuro del delantero y este aclaró todo en la conferencia de prensa.

Hace solo unos días, Adrián Ramos anunció a los hinchas de América de Cali que su ciclo en el club llegaba a su fin. “Fueron muchas situaciones vividas de tristeza y alegría, pero siempre con la pasión y el deseo de acompañar y luchar por esta institución. Hoy cierro un círculo en mi etapa de jugador con América de Cali, una fase de mi vida que recordaré por siempre todo lo vivido, y de no ser por ustedes, seguramente no habría tenido sentido“.

A partir de este momento, iniciaron las especulaciones sobre el futuro del atacante de 38 años. Sin embargo, en la conferencia de prensa previa a la vuelta de la final de la Copa Colombia, el jugador aclaró que aún no tiene decidido si continuará o no con su carrera.

Esto dijo Adrián Ramos

Adrián Ramos se refirió a su último partido con América. “Soy afortunado de ser esos pocos jugadores que tuve ese inicio como niño, como canterano, y que pudo consolidarse como profesional en el América. Siempre traté de transmitirles a mis compañeros lo que era América, lo importante que es su hinchada y que se vive día a día, es una pasión difícil de describir. Me quedo con el trato de cada una de las personas y el cariño que me transmitieron. Soy un afortunado de estar junto a esas personas que me acogieron como uno más de su familia“.

Ante los rumores sobre su retiro, el delantero aclaró que no tiene claro su futuro. “La decisión es de terminar mi etapa con América. Ya esperaremos qué pueda pasar en el siguiente mes si doy fin a mi carrera. Pero ya con el equipo se ha tomado la decisión y ojalá mañana podamos conseguir la primera Copa“.

“Seguramente esta será mi última rueda de prensa. Si algo estoy seguro es que en el fútbol colombiano, si no es América, no juego en otro club. Quiero agradecerles a todos por el respeto, por el cariño y disculpen si fui en algún momento fuerte. Ojalá mañana cerremos con el título” aclaró Adrián Ramos sobre sus próximos pasos.