Juan Pastén destruyó a Colombia en la emisión en vivo del partido Bolivia vs. Colombia en la Red Patria Nueva.

No hubo solución ante el arco del portero Guillermo Viscarra. Roger Martínez tuvo que salir antes de finalizar el primer tiempo y en su lugar ingresó Jhon Córdoba, pero no se vio mejoría y el chocoano perdió cuatro opciones claras de gol. Poco de James Rodríguez y Luis Díaz en El Alto. ‘La Tricolor’ se alista para el juego ante Chile en Barranquilla.

Dura derrota de la Selección Colombia contra Bolivia, en partido por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En El Alto, a 4.150 metros de altura, el equipo colombiano sumó una caída que no deja de ser dolorosa, pues es la segunda del ciclo de Néstor Lorenzo con la ‘Tricolor’, tras lo sucedido en la final de la Copa América 2024.

