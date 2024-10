Al minuto 88, la cuarta de Jhon Córdoba en el partido. Gran centro de James Rodríguez y a espaldas de su marcador, no pudo ajustar bien el cabezazo y la pelota se fue desviada.

Una situación que tiene molestos a los hinchas de la Selección Colombia son las fallas en la definición de Jhon Córdoba, del Krasnodar de Rusia, que pudo sumar puntos en el grupo de convocados tras su buen actuar en la Copa América 2024. El atacante chocoano tuvo que ingresar antes de finalizar la primera parte por la dura entrada de Héctor Cuéllar sobre Roger Martínez. El delantero de Racing de Argentino no pudo continuar.

Jhon Córdoba con la Selección Colombia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Un golazo de Miguel Terceros, la joya de la Selección Bolivia que pertenece al Santos de Brasil, al minuto 58, fue suficiente para colocar angustia en la Selección Colombia, que asistió a El Alto con cierto favoritismo por la victoria y una logística previa en Cochabamba para regular la altura. El compromiso se vio difícil para el visitante y no hubo solución ante el arco del portero Guillermo Viscarra.

Dura derrota de la Selección Colombia contra Bolivia en condición de visitante, en partido por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En El Alto, a 4.150 metros de altura, el equipo colombiano sumó una caída que no deja de ser dolorosa, pues es la segunda del ciclo de Néstor Lorenzo con la ‘Tricolor’, tras lo sucedido en la final de la Copa América 2024.

