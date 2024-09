Sigue la polémica con Néstor Lorenzo y su decisión de no convocar a Miguel Borja para los partidos contra Perú y Argentina en Eliminatorias.

Antes de viajar a Lima, la Selección Colombia atendió a los medios de comunicación previo al partido contra Perú en Eliminatorias. Néstor Lorenzo respondió a las preguntas de la prensa y el principal cuestionamiento sigue siendo por Miguel Ángel Borja. El delantero de River Plate volvió a ser excluido de la convocatoria por decisión del DT argentino. Es el colombiano con más goles en 2024, pero no tiene espacio en la Tricolor.

Según explicó Néstor Lorenzo, su decisión de no llamar a Miguel Ángel Borja es porque “no hay espacio en el equipo”. Se remitió a la competencia interna y dejó claro que ese puesto en la Selección lo tienen ganado Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Jhon Durán. La cuestión es que el rendimiento del goleador cordobés en 2024 es muchísimo mejor que los delanteros que sí fueron convocados. Esto provocó una fuerte reacción por parte de Faustino Asprilla, leyenda del fútbol nacional.

El ‘Tino’ Asprilla apuntó directo contra Néstor Lorenzo

La explicación que dejó Néstor Lorenzo sobre la ausencia de Miguel Ángel Borja no dejó satisfecho al ‘Tino’ Asprilla. Su rueda de prensa fue objeto de análisis en ESPN Colombia y el exfutbolista fue contundente con su opinión. Aseguró que todo lo que dijo el argentino ante la prensa fue una respuesta genérica. Explicó que todos los técnicos dicen lo mismo para no desmotivar a los suplentes y a los que no convocó.

“Los entrenadores dicen que no hay titulares ni suplentes, aunque ellos saben que sí y los futbolistas saben cuáles son. Sabemos que es paja, carreta. Pero todos los entrenadores hacen lo mismo, porque usted tiene que motivar a los suplentes”.

(VIDEO) Las palabras de Faustino Asprilla sobre la convocatoria de Colombia