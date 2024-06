Una victoria con esa contundencia sigue dando de qué hablar. La Selección Colombia le ganó a Estados Unidos en medio de un recital de efectividad y eficacia que terminó con cinco goles. La prensa norteamericana no se guardó nada y a la hora de analizar el juego, un exjugador de USA sorprendió al explicar porqué se alegró tras la goleada que sufrieron contra la Tricolor.

Colombia pasó de casi recibir el gol del empate, Dávinson Sánchez sacó un balón casi sobre la línea del arco defendido por Camilo Vargas, a ponerse arriba en el marcador por dos anotaciones después de un golazo de chilena de Rafael Santos Borré. Estados Unidos iba a descontar con Tim Weah, pero la categoría y presente de los jugadores colombianos dijo presente.

En un periodo de once minutos en el segundo tiempo, la Selección Colombia marcó tres goles con Richard Ríos, Jorge Carrascal y Luis Sinisterra, para sentenciar la victoria por cinco a uno. La actuación de Estados Unidos en el partido amistoso del sábado 8 de junio iba a ser duramente criticada por el mismo entrenador del equipo.

“Realmente decepcionado, obviamente, con el resultado. No lo tomamos como una lección aprendida; en realidad, lo tomamos como una llamada de atención. Un desempeño realmente pobre contra un equipo de primer nivel, y si le das a un equipo como ese las oportunidades que les dimos, no tendrás ninguna posibilidad de ganar. Nunca sucederá. A partir del minuto 75, creo que fue una falta de respeto hacia nuestros oponentes y hacia el fútbol”, sostuvo Gregg Berhalter, DT de USA, en conferencia de prensa.

El DT de Estados Unidos contra Colombia. (Foto: Imago)

Al ser uno de los tres países sede del Mundial 2026, los otros son México y Canadá, Estados Unidos no juega partidos de Eliminatorias porque ya está clasificado. Con este contexto, Charlie Davies, exjugador norteamericano que registró cuatro goles y 17 partidos con la Selección USA, sorprendió al explicar por qué se alegró tras la goleada que sufrieron contra Colombia.

Exjugador de Estados Unidos se alegra tras la goleada vs. Colombia

“Esto no es una llamada de atención. Cuando juegas contra Colombia, sabes lo bien que llegaron al partido, conoces la calidad de los jugadores que tienen, su disposición, así que no es una llamada de atención, es más bien que no somos tan buenos como pensábamos. Todos los jugadores deben dar lo mejor de sí en cada partido. Los amistosos son lo que vamos a ver en este equipo de Estados Unidos hasta la Copa del Mundo, porque no hay clasificación para la Copa del Mundo, por lo que todos los partidos tienen que jugarlo como si fuera una final de Copa del Mundo para ver dónde estamos. Así que me alegro de que Estados Unidos finalmente haya programado un partido contra Colombia y Brasil, estos son los tipos de partidos que necesitamos“, dijo Charlie Davies en el canal CBS Sports (Deportes).

Colombia puede volver a jugar contra Estados Unidos en la Copa América 2024

Ambos van por la parte inferior del fixture de la Copa América 2024. Si la Selección Colombia clasifica primera en el Grupo D que comparte con Brasil Paraguay y Costa Rica, se enfrentaría en cuartos de final contra el segundo clasificado del Grupo C que lo integran Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. En el caso de ser segunda, la Tricolor jugaría contra el primero del Grupo C. Dicho esto, un nuevo duelo contra USA se podría dar en cuartos de final o en semifinales.