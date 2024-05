Radamel Falcao Garcíaes para muchos el mejor jugador colombiano de la historia, es por esto que muchos de sus seguidores están muy atentos a lo que será el futuro del máximo goleador histórico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que a finales del mes de junio termina su contrato con el Rayo Vallecano de España.

A pocas semanas de que se dé el inicio de la Copa América 2024, uno de los temas que genera controversia en los hinchas de la ‘tricolor’, es quiénes deben ser los delanteros para afrontar el torneo, teniendo en cuenta que se aprobó que sean 26 los futbolistas convocados, no 23 como se tenía previsto inicialmente, por lo que el técnico Néstor Lorenzo podría incluir más delanteros si así lo desea.

Para muchos fanáticos, Falcao debería estar en la Copa, ya que su experiencia podría ser muy importante para que guíe a los jugadores más jóvenes, teniendo en cuenta que la intención es poder salir campeón, por lo que el papel del ‘Tigre’ como líder del grupo podría ser muy importante, también aportando en lo futbolístico cuando le toque.

Falcao García habló sobre su futuro en la Selección Colombia

En medio de las opiniones divididas sobre si Radamel debe estar o no en la Copa América, el ‘Tigre’ habló en una entrevista para CNN sobre lo que desea de cara al futuro con la Selección Colombia, en donde aseguró que su deseo es seguir jugando y lograr estar en un equipo en el que tenga continuidad y así poder ser tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo.

Foto: Selección Colombia.

Falcao aseguró que su intención es seguirle aportando a la Selección, pero tiene en claro que llegará un momento en lo que su historia con la ‘tricolor’ llegará a su final. Además, el goleador fue sensato e indicó que no ve fácil su presencia en la Copa América, debido a que no ha tenido mucha continuidad con el Rayo Vallecano en la presente temporada.

¿Dónde jugará Falcao García la próxima temporada?

Sobre su próximo club, Falcao se mostró agradecido con el Rayo Vallecano, equipo en el que no seguiría en la próxima temporada, por lo que se espera que aparezca una propuesta que no solamente no satisfaga a él, sino que a su familia, como lo indicó el propio Radamel al técnico de partido contra el Barcelona en la penúltima fecha de LaLiga.

“De mi parte, agradecerles por estos tres años y muchos éxitos para el futuro. Mi contrato termina el 30 de junio y veré qué opciones tengo. Me siento bien, quiero seguir jugando y analizaremos con la familia que, en este momento, pesa mucho. No hay nada oficial que se haya hablado con ellos”, dijo el ‘Tigre’.