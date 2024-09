James y Luis Díaz aparecen con la respuesta perfecta a la última queja del entrenador de Argentina

Se quejaron antes, durante y después del partido, pero… ¿El calor no era para los dos equipos? La Selección Colombia le ganó a Argentina por dos goles a uno y luego del encuentro llegó una última queja de Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste. Unos minutos después, apareció la respuesta perfecta que armaron James Rodríguez y Luis Díaz.

Todo empezó en la previa al partido por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El DT de Argentina sostuvo en conferencia de prensa que “ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno… Esto es como ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y es lo que hayan decidido jugar en ese horario y allí iremos“.

¡Dicho y hecho! Con una sensación térmica que superó los 30 grados centígrados y una humedad por encima del 60 por ciento, en la victoria de la Selección Colombia contra Argentina se tuvo que parar dos veces el partido, una vez en cada tiempo, para que los jugadores se hidrataran. Incluso, a la hora de analizar el tiempo efectivo de juego fue evidente que el clima, entre otros factores, llevó a que se jugaran 40 minutos y un segundo.

Luego del triunfo de Colombia por dos goles a uno, Lionel Scaloni se quejó por última vez en conferencia de prensa sobre el horario del partido en Barranquilla. “No sé si a la gente de Colombia no le habrá gustado que hable del calor, pero no hablaba del calor en sí, sino del horario del partido. Son dos cosas diferentes. El horario del partido no es para un espectáculo, el segundo tiempo fue un partido que a la gente no le gusta ver. El calor es igual para los dos, el horario del partido no está bien, se puede jugar a las 5, 6, 7 de la tarde”, dijo el DT argentino en conferencia de prensa.

James Rodríguez y Lionel Scaloni. (Foto: X / @jamesdrodriguez e Imago)

La última queja del entrenador de Argentina estaba sobre la mesa y James Rodríguez empezó a responderle dándole algo de razón diciéndole a ‘Deportes RCN’ que “hicimos un excelente partido con un clima que estaba durito, estaba haciendo calor“. Luego, llegó la declaración de Luis Díaz diciendo que “teníamos que correr porque la humedad y el calor jugaba para los dos lados, pero nosotros sabemos jugar mejor con eso que ellos“. La respuesta a Scaloni estaba a punto de ser redondeada de una manera perfecta.

James y Díaz aparecen con la respuesta perfecta a la última queja de Scaloni

¿Fue una hermosa coincidencia? Después de escuchar la última queja de Lionel Scaloni sobre el horario del partido que ganó Colombia, James le terminó de responder con la premisa que también utilizó Díaz. Mientras que Rodríguez publicó en sus redes sociales que fue “una linda tarde”, ‘Lucho’ escribió en X “que linda tarde. Gracias a todos por el apoyo”. ¿Indirecta al entrenador de Argentina? Mmm…

¿Cuándo vuelven a jugar James Rodríguez y Luis Díaz?

Todo estaría listo para que el debut de James Rodríguez con Rayo Vallecano se dé el lunes 16 de septiembre a las 2:00 P.M. contra Osasuna por la quinta fecha de LaLiga, de España. Esto va a depender de cómo llegue después de los 90 minutos que jugó contra Argentina. ¿Y‘Lucho’ Díaz? El extremo colombiano volvería a jugar en el partido Liverpool vs. Nottingham Forest del sábado 14 de septiembre a las 9:00 A.M. por la quinta jornada de la Premier League 2024-25.