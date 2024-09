Jefferson Lerma le da buenas noticias a Néstor Lorenzo y Selección Colombia

Cabe recordar que ante esta situación, el cuerpo técnico prefirió no desconvocar a Lerma, darle tiempo y analizar la situación y por prevención llamar a Juan Camilo Portilla, quien se cree es el reemplazo en dado caso de que no pueda participar de los partidos. Esto quiere decir que Lerma, tras su condición física, ingresa en la pelea por la titular con el jugador de Talleres de Córdoba, Jhon Solís y Kevin Castaño.

Cabe recordar que Jefferson Lerma es un jugador fundamental en el esquema actual de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo al mando. Es titular junto a Richard Ríos en el mediocampo y todo apuntaba que ante Perú y Argentina iban a estar entre los once inicialistas. Este tándem fue una de las situaciones más importantes de la anterior Copa América, donde la ‘Tricolor’ fue finalista.

Se había confirmado que el jugador no sería tenido en cuenta para la doble fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 contra Perú y Argentina. El primer partido será contra los peruanos en Lima el próximo 6 de septiembre en el Estadio Nacional a partir de las 8:30 pm (hora colombiana). Luego, rematará la doble fecha ante Argentina en el Metropolitano de Barranquilla, desde las 3:30 pm. Se creía lo peor tras la situación física de Jefferson.

Se creía que era una mala noticia, pero las cosas han cambiado. El volante del Crystal Palace de la Premier League, Jefferson Lerma, quien fue notificado por lesión y no pudo estar en el partido contra el Chelsea, por la tercera fecha de la Liga de Inglaterra, cambia su itinerario y da mensajes positivos en la Selección Colombia. Un total respiro para el técnico Néstor Lorenzo.

