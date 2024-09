La Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial el nuevo convocado a la Selección. Llegará desde el fútbol argentino y será el reemplazo de Jefferson Lerma, quien no se unirá al plantel de Néstor Lorenzo por lesión. Una baja sensible en el equipo colombiano, pues estamos hablando de un futbolista fijo en el once titular.

Vale resaltar que Jefferson Lerma es el titular en el mediocampo con Richard Ríos, un tándem que fue de lo mejor de la Copa América 2024, Debido a una molestia muscular, el volante no viajará desde Inglaterra y le cede su lugar a Juan Camilo Portilla. Se creía que uno de los candidatos a ocupar esa vacante era Wilmar Barrios, pero el cartagenero sigue alejado de la ‘Tricolor’.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la convocatoria del jugador Juan Camilo Portilla del Club Atlético Talleres de Argentina. El deportista se sumará al grupo de elegidos para enfrentar las fechas 7 y 8 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dice el comunicado de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol.

De esta manera, Juan Camilo Portilla vuelve a tener el respaldo para unirse a la Selección Colombia y ahora espera ganarse un lugar en la titular del equipo colombiano. Con Jhon Solís, peleará por el puesto de Lerma y el compañero de Richard Ríos en la zona media de la cancha.

Juan Camilo Portilla con Talleres. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

¿Por qué Lerma es desconvocado a la Selección Colombia?

A última hora, el mediocampista colombiano fue baja con el Crystal Palace en la Fecha 3 de la Premier League 24/25. El colombiano estaba citado para enfrentar al Chelsea en Stamford Bridge, pero salió del equipo antes del juego de manera sorpresiva. Iba a ser titular con su equipo y doblaría la cuota de cafeteros en cancha, en la que solo estuvo Daniel Muñoz.

Desde Londres confirmaron que Jefferson Lerma se lesionó antes del juego. El encargado de informar sobre el estado del jugador fue el propio DT de Crystal Palace, Oliver Glasner. “Sí, su problema es que sus dedos gordos del pie están realmente locos. Nadie sabe de dónde viene, pero le duele mucho cuando se pone las botas”, aseguró el estratega. Horas después se confirmó que no viajará a unirse a los trabajos de Lorenzo.