Cabe recordar que Jhon Lucumí antes de unirse a la Selección Colombia tras la Copa América, ya hacía trabajos de campo con el Bolonia de Italia y su condición física es óptima para ser clave en la zona defensiva, que parece tener serios dilemas para tratar de frenar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez por la suspensión de Mina, el golpe de Cuesta y la no convocatoria de Dávinson Sánchez.

“Vamos a intentar hacer un buen partido (vs Argentina), de ser protagonistas, ir adelante, como siempre lo hemos hecho”. 🗣️ Jhon Lucumí, defensa de Colombia, tras el partido contra Perú.

No se escondió. Contó que están listos para la revancha. Jhon Lucumí dijo que van a ser protagonistas en Barranquilla y tratar no de defender, ni de atacar, sino de ganar como siempre. Actitud que ya es habitual en el grupo de Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia confirma que es un equipo élite. Ni siquiera en sus peores versiones da la impresión de perder. Cuando el primer plan no sale como se espera, el técnico Néstor Lorenzo tiene la capacidad de corregir rápidamente y hacer de las suyas en el segundo tiempo, con el toque adicional que recambio de calidad es lo que tiene en el banquillo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.