Juegan en Inglaterra e Italia y podrían quitarle el puesto a Montero, Mier y Ospina

Se convirtió en nuevo arquero del Empoli y es el titular del club. En apenas dos fechas de la Serie A, más un partido en la Copa Italia, demostró capacidades y buenas calificaciones. El equipo lleva dos victorias y un empate (entre Liga y Copa), una de ellas sobre AS Roma. Calienta y antes de Alexei Rojas, Devis Vásquez sería el elegido.

Un nombre que llama la atención es el de Alexei Rojas Fedoruschenko, portero de la Selección Colombia Sub 20 que pertenece al Arsenal. El nacido en Inglaterra, de padre colombiano y madre rusa, se la jugó por Colombia y luego de realizar las categorías menores con el equipo colombiano y estar de preparación en uno de los clubes más importantes de Inglaterra, se acerca a pasos agigantados al grupo de Néstor Lorenzo. A medida que pasan las semanas, toma fuerza como posibilidad de tercer arquero en próximas convocatorias.

Vale resaltar el nombre de Kevin Mier en la Selección Colombia, pues vive una gran continuidad en el fútbol mexicano y fue una sorpresa no tenerlo en la convocatoria para la Copa América 2024.

David Ospina se recupera de una lesión, volvió a los entrenamientos de Nacional y es duda en la próxima convocatoria, mientras que Álvaro Montero no la pasa bien en Millonarios y parece enfocado en querer revertir las cosas en el club bogotano. En medio de la actualidad de Ospina y Montero, surgen otros nombres de corte europeo como posibles reemplazos.

Asimismo, se consolidó como el número uno en la Selección Colombia, siendo el reemplazo natural de David Ospina luego de varios años como suplente. Para la séptima y octava fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, contra Perú y Argentina en septiembre, no hay nada de por medio que haga dudar de su número uno en la convocatoria. Las dudas comienzan a verse por el segundo y tercer portero.

Vale resaltar que Álvaro Montero y David Ospina fueron los escuderos de Camilo Vargas en el arco de la Selección Colombia durante la Copa América 2024. Los arqueros de Atlético Nacional y Millonarios no jugaron debido a la confianza de Néstor Lorenzo y la buena continuidad que tuvo Vargas con el Atlas de México.

Se aprieta la pelea por el arco de la Selección Colombia. El buen nivel de algunos y las oportunidades que otros pueden tener en los clubes, ponen muy bonita esta lucha y aumentan el dilema del técnico Néstor Lorenzo. Se sabe que Camilo Vargas se convirtió en el primero en la lista, después de él, hay muchas incógnitas y no se descartan sorpresas para la próxima convocatoria.

