El partido Bolivia vs. Colombia se jugará el próximo 10 de octubre a partir de las 3:00 pm, hora colombiana, en el estadio de El Alto, por la novena fecha de las Eliminatorias.

“Me ha costado un poco. He sentido el ahogo. Es una cancha difícil, no solo para los que vienen de fuera, sino para los que están. Es un poco complicado. Se toma un tiempo adaptarse. Tenemos un grupo y un equipo amplio. Lo vamos a hacer de la mejor manera”, dijo Gabriel Villamil.

