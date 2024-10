El partido Bolivia vs. Colombia se jugará el próximo 10 de octubre a partir de las 3:00 pm, hora colombiana, en el estadio de El Alto, por la novena fecha de las Eliminatorias.

“No sé, es polémico. Ellos, seguramente, han hecho lo mismo. Es parte del fútbol. Nosotros queremos saber cómo juegan ellos y viceversa. Es poca la información. Eso no cambia el sentido del partido. Estamos enfocados en nosotros y muy tranquilos también”, dijo el volante Gabriel Villamil.

“Es lamentable que te manden a espiar, no sé de dónde salió o quién era, pero tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso. Uno quiere entrenar con la discreción que se merece, pero fue una ruptura a la intimidad del plantel”, expresó el entrenador argentino Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

La Selección Colombia también hace lo suyo y trabaja en Cochabamba para regular la altura y no pasar apuros por este tema. En medio de los trabajos y el itinerario, se conoció una fuerte denuncia por parte del técnico Néstor Lorenzo, quien afirmó que Bolivia hacía ejercicios de espionaje sobre el equipo colombiano.

Para eso es fundamental seguir ganando en condición de local. Por si fuera poco, los bolivianos no se dejan amedrentar de Sudamérica y van más arriba de La Paz, pues el estadio de El Alto es el escenario autorizado por la FIFA con más altura en el mundo. Bajo estas condiciones, ‘La Verde’ anhela hacerse fuerte y continuar el sueño de Mundial 2026.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.