Karla Torres es la figura en Cali y Colombia sueña con un nuevo título

Mundial Sub 20

La Selección Colombia Femenina anda imparable en el Mundial Sub 20 y en Cali el equipo colombiano es una verdadera máquina. La ‘Tricolor’ no cree en nadie y gracias a Karla Torres puede mirar lo que sería una verdadera página en la historia del fútbol colombiano. No es solo James Rodríguez ni Luis Díaz. Las mujeres también sacan la cara por todo un país.

Por supuesto, la gran figura de la Selección Colombia es Karla Torres. La jugadora de Buenaventura se fue de doblete en el estadio Pascual Guerrero de Cali, una sede que hace sentir el poder colombiano y apoya sin parar al equipo femenino. Dos goles de esta futbolista mantienen a la ‘Tricolor’ entre las cuatro mejores del mundo.

Al minuto 62, Karla Torres apareció con una linda derecha para liquidar a la portera rival. La asistencia fue de Linda Caicedo, quien casi desde el mediocampo pudo filtrar el balón para la volante de Santa Fe, que solamente tuvo que acomodar la pelota y solar el remate de ensueño para la alegría de todo un país.

Karla Torres pudo moverse de gran manera para medir el pase de Linda Caicedo, ante una defensa descontrolada y sin orden. La vallecaucana solamente tuvo que seguir la trayectoria de la pelota, perfilarse, cambiar el ritmo y medir la potencia y la ubicación del esférico. Incluso, a mano cambiaba, fue imposible para la arquera neerlandesa.

Karla Torres abrió el marcador en el Pascual Guerrero

Cabe recordar que la Selección Colombia es local y la idea es hacer respetar la casa ante un público que es incondicional con las guerreras colombianas. Nuevamente, se vio un estadio pintado de amarillo alentando por el segundo gol antes de finalizar la primera parte. La ‘Tricolor’ coloca su nombre entre las favoritas al título y espera solucionar lo mejor que pueda el compromiso ante las europeas.

