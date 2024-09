El golazo de Karla Torres que acerca a la Selección Colombia a un título mundial

La Selección Colombia Femenina Sub 20 anda imparable en la Copa Mundo.

Caicedo es una de las grandes candidatas al Balón de Oro del Mundial Sub 20. Sin embargo, es necesario que la ‘Tricolor’ siga avanzando en las fases finales. Para aspirar a este premio, Linda deberá clasificar, como mínimo, a la semifinal del campeonato, y mantener la pelea por el título. Algo histórico para su carrera deportiva y el equipo colombiano.

Encuesta¿Cree que la Selección Colombia Sub 20 ganará el Mundial?

Pese al 1-1 parcial, la Selección Colombia Sub 20 ha buscado la manera de mantenerse firme y alargar el marcador en el Pascual Guerrero, aunque ha sido una tarea difícil por la falta de ideas y los cambios de ritmo durante el juego. La intensidad de las colombianas no ha hecho efecto en la defensa rival, que por ahora rechaza balones y evita los ataques dirigidos por Linda Caicedo.

Pese al gol de Karla Torres, Países Bajos pudo empatar gracias a un gol de cabeza al minuto 37. La portera Luisa Agudelo se vio muy adelantada hacia el primer palo y no midió una segunda jugada de las neerlandesas. El primer cabezazo desacomodó la defensa colombiana y no hubo capacidad de reacción y evitar el empate del rival.

La Selección Colombia Femenina Sub 20 anda imparable en la Copa Mundo y se acerca a un nuevo título mundial. Las dirigidas por Carlos Paniagua mantienen la ilusión con ser campeonas y el equipo de Países Bajos sufre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Las colombianas son intensas en la forma de jugar y buscan ser trascendentales en los 90 minutos para colocar su nombre entre las cuatro mejores del mundo.

