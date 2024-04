Uno que se recuerda es aquel paso que inspiró Pablo Armero en el Mundial de Brasil 2024, que hasta puso a bailar a James Rodríguez, Carlos Sánchez, Teófilo Gutiérrez, Abel Aguilar, entre otros. Apenas le marcó el gol a la Selección Grecia en el debut, activó la fiesta no solo en sus compañeros, sino en las tribunas del estadio Mineirao de Belo Horizonte, totalmente pintadas de amarillo, azul y rojo.

Precisamente, esta lluvia de cultura es lo que la FIFA recuerda en sus redes sociales. En un emotivo video, presentó los mejores bailes o celebraciones en la historia de los Mundiales y por supuesto que la riqueza colombiana no podría faltar. Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Pablo Armero y compañía se topan con los ritmos brasileños y africanos que han impactado al fútbol mundial más allá de las gestas en la cancha.

La FIFA vuelve a exaltar a Colombia. La entidad que regula el fútbol mundial no pierde de vista el talento colombiano y sigue trayendo muy buenos recuerdos. No hay que ir muy lejos para recordar la gran época de José Néstor Pékerman al mando de la Selección, que fue a dos Mundiales con una avalancha de talento en cada posición de la cancha. Además, cómo olvidar los bailes en Brasil 2024 o Rusia 2018 que fueron virales y que impactaron en cada rincón del mundo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.