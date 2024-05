Mientras la FIFA lo recuerda, Teófilo viste la camiseta de Real Cartagena. La idea no es otra que ascender a la primera división. Su liderazgo le ha permitido al club cartagenero clasificar a cuadrangulares semifinales de este primer semestre y seguir en la pelea por el gran objetivo.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – JUNE 28: James Rodriguez celebra el gol contra Uruguay en Brasil 2014. En la foto aparecen Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Zúñiga, Pablo Armero, Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Sus polémicas no se han hecho esperar. Sus declaraciones fuera de la cancha, el día que sacó un arma en la concentración de Racing o cuando hizo el gesto de la banda cruzada en La Bombonera en tiempos con Rosario Central, fue tendencia y dejó una huella en Argentina, donde tampoco desconocen su talento en el frente de ataque. Actualmente, juega en el Real Cartagena y es la gran figura de la B de Colombia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.