Se empieza a mover el mapa de las decisiones de la FIFA otra vez. Se acercan tiempos de determinaciones en la entidad que regula el fútbol mundial y desde ya se va calentando una de las medidas más relevantes que tendría el ente que gerencia Gianni Infantino en lo que a clubes se refiere. Colombia no es la excepción y la mira se coloca en los tres más grandes: Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, que serían los más beneficiados.

Según fuentes desde Europa, la FIFA analizará y aprobará a finales de año 2024 este tipo de normas que cambiarán para siempre el futuro de los clubes en el mundo. Son medidas impopulares en unos, pero muy satisfactorias para otros. Es una idea que está en la mente de altos directivos de las más importantes Ligas del mundo desde hace varios años. Las potencias de Inglaterra, España, Alemania o Francia van hacia el mismo lado con esto y apoyan la iniciativa.

Básicamente, se está estudiando que clubes como FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG o Bayern Múnich, entre otros, jueguen de manera oficial, en el extranjero, los clásicos más importantes de las respectivas Ligas. A finales de 2024 habría ‘humo blanco’ y sería el momento de la revolución.

Barcelona vs. Real Madrid en Dallas, en plena pretemporada en julio 2023. Getty.

Es acá donde países como Estados Unidos, China o las potencias del Medio Oriente pisan fuerte ante la FIFA, pues son de los mejores anfitriones para este tipo de partidos fuera de Europa o Sudamérica. Vale resaltar que los más importantes clubes del mundo realizan pretemporada en las mencionadas naciones y se arman torneos amistosos como si fueran grandes duelos de Champions League o clásicos de Liga local.

La radical decisión de la FIFA que apoyan los clubes más importantes del mundo

Por ejemplo, Barcelona vs. Real Madrid de forma oficial en Estados Unidos, China o Medio Oriente, así pasaría con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, Manchester City vs. Manchester United, Arsenal vs. Chelsea, Marsella vs. PSG, etc. FIFA tiene la última palabra sobre esto. La entidad estaría inclinada para que esto sea una realidad y así unir mucho más el fútbol entre los cinco continentes.

“La FIFA ha decidido un cambio de reglas que permitirá que los partidos de la liga nacional se jueguen en el extranjero antes de fin de año”, fue la información que The Athletic y New York Times publicaron a mediados de mayo pasado. Y es que no solo sería una medida pensada meramente para las grandes ligas europeas, el resto de clásicos alrededor del mundo podrían hacer parte de esta revolución.

Es recurrente ver desde hace años como Supercopas como la de España, Francia o Italia abandonan sus territorios por una cuestión de millones de dólares. Oriente Medio se ha adueñado de este tipo de competencias, siendo el mejor postor para recaudar dinero. Los fans locales apenas pueden ir y se hacen más comerciales las marcas, promueven el viaje de las hinchadas y se incita a mejores acuerdos comerciales y más patrocinios. La FIFA estudia lo mismo para los choques oficiales de las grandes ligas.

La medida de la FIFA beneficiaría a Millonarios, Nacional y América de Cali

Cabe recordar que Conmebol ya se arriesgó y planteó una final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en 2018, que fue todo un éxito. Incluso marcó el precedente para hacer un partido único en sede neutral para definir el campeón.

¿Boca Juniors vs. River Plate, América de México vs. Chivas, Nacional vs. Peñarol o Atlético Nacional vs. América de Cali en Estados Unidos de manera oficial? Puede ser posible.

Medida radical que también mejoraría los ingresos de los mejores equipos de Sudamérica y poder unir a estas numerosas hinchadas en el exterior. Incluso, hasta una situación de corazón estaría de por medio en todo esto.

Por ejemplo, recientemente se han observado clásicos de Millonarios vs. Atlético Nacional, pero por la Florida Cup. Con la intervención de la FIFA, este tipo de partidos por Liga Colombiana podrían trasladarse a Estados Unidos, España, Argentina, México o Brasil.

Los mejores clásicos del fútbol colombiano en Estados Unidos

Se sabe que por excelencia, historia, títulos e hinchada, Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali son los más grandes de Colombia. Ahora, se les uniría otro ítem para medir su grandeza, que es su fuerza en el exterior, la capacidad para llenar estadios en Estados Unidos y la habilidad para cerrar grandes acuerdos comerciales con empresas locales y extranjeras. Oportunidad que Infantino tiene sobre su mesa para dar otro verdadero golpe en el mundo.

Nacional, América y Millonarios, ¿De cuánto dinero están hablando?

Imposible hacer una predicción, pero existen ejemplos para entender lo que está en juego. En el verano pasado, Real Madrid y Barcelona se vieron las caras en Dallas por la pretemporada de ambos clubes. En el AT&T Stadium, se conseguían entradas a 846 dólares. Multiplicar por 80.000 de capacidad que tiene este recinto, más la suma por acuerdos publicitarios. Algo así podrían tener Nacional, América y Millonarios, claro está, en estadios un poco más pequeños y firmas comerciales de valores distintos, pero que igual serían una millonada.

NBC, una de las cadenas televisivas más grandes del mundo, paga 2.300 millones de euros por los derechos de la Premier League. Este gigante norteamericano ya ha pedido estudiar el tema para que dos partidos de la primera jornada del torneo inglés se disputen en Estados Unidos. Es una vuelta de 180° a la forma habitual de ver las ligas de fútbol, donde los espectadores valen más que los hinchas en pro del negocio.