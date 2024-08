David Ospina sufrió un golpe en el codo y no pudo continuar el partido ante Águilas Doradas. Los reportes indican varias semanas de baja.

Lo que quiere decir que por un mes, aproximadamente, David Ospina estará lejos de las canchas y el turno será nuevamente para Harlen Castillo e incluso para el canterano Luis Marquinez. Baja más que sensible para Nacional, pensando en un mes trascendental para escalar en la tabla de la Liga y reclasificación.

Para completar, en su última salida ante Águilas Doradas (1-1), David Ospina sufrió un fuerte dolor en el codo y no pudo continuar el partido. Para la segunda parte, no pudo salir a la cancha y tuvo que ser sustituido por Harlen Castillo. Este suceso activó las alarmas en Atlético Nacional y se esperaba un reporte más claro sobre su salud.

Tras Radamel Falcao García en Millonarios, la firma de David Ospina en Atlético Nacional resultó ser un regreso muy importante al fútbol colombiano y de los mejores fichajes para esta temporada. Pese a su presencia, voz de mando y jerarquía en el equipo, ‘El Rey’ no ha podido estabilizarse. Solo ha participado en dos partidos en estas semanas, donde registra un gol por partido.

Atlético Nacional está teniendo un difícil comienzo de temporada. En seis partidos jugados en la Liga Colombiana II-2024, registra tres victorias, dos derrotas y un empate, en medio de una grave dificultad, pues tendrá que jugar lejos del Atanasio Girardot y adelantar fechas, pues el estadio Atanasio Girardot será apartado por la FIFA para el Mundial Femenino Sub 20. Las cosas son más complicadas de lo que parecen si se suma el grave reporte de David Ospina.

