La liga de Francia le cambió el significado a la palabra fútbol por el nivel de James Rodríguez

La Copa América 2024 fue un disparador para cambiar el chip y en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 lo ratificó. James Rodríguez volvió a demostrar que puede ser un jugador que le agrega sacrifico al talento que tiene y luego de una nueva gran actuación con la Selección Colombia hizo reaccionar hasta la mismísima liga de Francia.

¡Y cómo no recordarlo! James llegó a la Ligue 1 en la temporada 2013-14, y a pesar de que no ganó títulos, registró diez goles y 14 asistencias en 38 partidos con AS Mónaco. Llegó en un gran nivel al Mundial de Brasil 2014 y terminó siendo el goleador con seis anotaciones. A la campaña siguiente, Real Madrid lo compró por €75 millones de euros.

Con este buen recuerdo en la memoria, la liga de Francia, por medio de su cuenta oficial en español de X, decidió estar atento a lo que James Rodríguez pudiera hacer en el partido entre la Selección Colombia y Chile por la décima fecha de las Eliminatorias. Y mal no les fue con esta decisión…

El partido estaba enredado y apareció James con la táctica fija de la pelota parada. Cobró un tiro de esquina y llegó el cabezazo de Jhon Lucumí que se desvió en Dávinson Sánchez para el primer gol de Colombia. El show del ’10’ apenas estaba empezando.

En una muestra que también puede correr y hacer presión a los defensores rivales, James Rodríguez recuperó un balón en el área de Chile y solo necesitó de dos toques para acomodarse y darle la asistencia a Luis Díaz para el segundo gol de la Selección Colombia. El capitán de la Tricolor se iba retirar ovacionado al minuto 41 del segundo tiempo por los más de 30.000 hinchas que asistieron al estadio Metropolitano, de Barranquilla, y la reacción de la Ligue 1 estaba por llegar.

La liga de Francia le cambió el significado a la palabra fútbol por James Rodríguez

Luego de la goleada de la selección colombiana por cuatro goles a cero contra Chile, la liga de Francia decidió cambiarle el significado a la palabra fútbol por el nivel del ’10’ colombiano. Ya no es “juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero en su área de meta” como dice la Real Academia Española (RAE). La cuenta oficial en español de la Ligue 1 en X encontró la nueva definición que tiene incluida un emoji de una vara de un mago y la bandera de Colombia: “Fútbol = James”.

La calificación que le dieron a James los expertos tras la goleada de Colombia a Chile

El portal SofaScore decidió que James Rodríguez fuera el segundo jugador mejor calificado de la victoria de Colombia contra Chile con 8.3 puntos y solo quedó por detrás de las 8.4 unidades que le dieron a Luis Sinisterra, quien marcó gol y dio una asistencia en 14 minutos de juego. En el caso de la aplicación BeSoccer, el capitán de la Tricolor fue el tercero con mejor calificación al recibir 7.7 puntos y quedar por detrás de Luis Díaz (7.8) y Dávinson Sánchez (9.3).

