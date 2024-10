“Es que la gente cree que porque yo soy el único que bailo, entonces soy yo el que llama para que bailemos. No. Esta vez fue James el que pidió para bailar, no fui yo”, dijo Richard Ríos en zona mixta.

about richard rios

about richard rios

No hacía mucho ruido, pero ahora lo hace con toda la autoridad posible. Se le ve la confianza en cada partido. Cree en sí mismo y aporta a nivel individual y colectivo. La alegría que nunca le falla. Richard Ríos confesó el curioso pedido de James Rodríguez para quedar en la historia y la retina de los hinchas colombianos.

Y es que Richard Ríos no solamente tiene características de volante moderno, su técnica rompe los espacios o los crea, descongestiona la posesión de pelota y siempre tiene un enfoque de ataque. Muy pocas veces mira hacia atrás. La mirada es hacia el arco rival y demás compañeros para desordenar defensas. Asimismo, se abona su capacidad de recuperar balones y no temer en el ‘uno a uno’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.