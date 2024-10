La orden del técnico de Bolivia a los recogebolas que cambió el partido contra Colombia

La Selección Colombia no pudo en El Alto y perdió el invicto en Eliminatorias Conmebol ante Bolivia. Se pasa la página rápidamente y se piensa en la Selección Chile, el próximo rival, por la décima fecha de la fase clasificatoria, partido que se jugará en el Metropolitano de Barranquilla. En medio de los preparativos para el compromiso, se trata de digerir la dolorosa derrota en suelo boliviano.

El compromiso fue difícil para el visitante, mucho más tras la expulsión de Héctor Cuéllar, que se creía iba a dar alguna ventaja. La Selección Bolivia dio muestras de alto nivel y ganas de Mundial. Soportó la presión del rival con 10 hombres, marcó un golazo, aprovechó las fallas de los colombianos en la definición y mostró que sabe cosas que en demás países también aplican.

Sí. Se conoció que el técnico Óscar Villegas dio la orden a los recogebolas en El Alto agilizar la reanudación del juego y estar atentos para mandar los balones en dado caso que el partido vaya empatado o con derrota. Esa orden fue cumplida y se vio que el mensaje tuvo efecto en los trabajadores.

Es que el gol de Bolivia tuvo un momento clave antes de la magia de Miguel Terceros. Un recogebolas mandó rápido la pelota, se reanudó el compromiso y Colombia se vio mal parada en defensa y con los espacios suficientes para que Terceros enganchara a los dos centrales colombianos y quedara en perfil para rematar.

El recogebolas Juan Carlos Rodríguez pasó el balón rápidamente por orden del técnico boliviano. Así lo contó en el medio boliviano Unitel. El entrenador Óscar Villegas hizo la petición antes de que comenzara el juego.

“Teníamos que hacer ese trabajo. Lo que nos dijo el profesor. Yo me siento feliz por el pase que le hice a Robson (quien cobró el saque de banda). Me increparon los del cuerpo técnico de Colombia, se quejaron al cuarto árbitro y me dijeron: ‘Te voy a expulsar'”, declaró el recogebolas.