La reacción de la prensa argentina al triunfo de Colombia en Barranquilla

Por otra parte, Clarín, uno de los medios nacionales más visitados en el sur de Sudamérica, asegura que Argentina se llevó una derrota que duele, pero que no complica. Además, afirma que la jugada que solucionó el juego a favor de los colombianos fue por “un penalti de VAR”.

Ante todo este contexto, la prensa argentina reaccionó con un toque de dolor por el resultado negativo para ellos. El Diario Olé dice que el penalti es polémico y por eso hubo “calentura” en el Metropolitano. El periodista Hernán Claus asegura que la actual campeona de la Copa América no mereció perder.

