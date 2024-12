Se acerca el mercado de pases y la situación de James Rodríguez en Rayo Vallecano sigue generando ruido. La falta de protagonismo del capitán de la Selección Colombia ha generado rumores sobre su relación con el DT y el resto del vestuario. El jugador, Izi Palazón salió a desmentir los rumores sobre la mala relación del volante con el grupo.

Han sido horas complicadas en el entorno de James Rodríguez por su situación en Rayo Vallecano. El jugador ya ha mostrado públicamente su inconformidad por sus pocos minutos de juego. “Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no, no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia” dijo en una entrevista con Marca.

En la previa del partido ante Real Madrid, el DT Iñigo Pérez dio su respuesta. “Entiendo que tanto James como el resto de jugadores que quizá no participen todo lo que quieren, protesten, se quejen, hablen mal del entrenador en entornos cercanos. Pero yo lo que veo es que todos entrenan bien, todos compiten de lunes a sábado, todos quieren jugar y tienen respeto hacia mis decisiones“.

¿Malestar en el vestuario por James Rodríguez?

Esto ha disparado los rumores sobre un posible malestar en el vestuario por James Rodríguez. No obstante, un referente del club como Izi Palazón ha salido a aclarar la situación del colombiano con el vestuario “Quizás James Rodríguez se esperaría jugar un poquito más, pero está entrenando. No está creando ningún mal rollo” aseguró en una entrevista con El Larguero.

De esta manera, se descarta que pueda haber un quiebre en el vestuario de Rayo Vallecano por la situación de James Rodríguez. La falta de minutos del jugador se debería meramente a una decisión del entrenador. Muchos esperan novedades para el mercado de pases.