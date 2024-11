El programa más visto de Uruguay sugiere golpes y codazos contra James y Richard Ríos

“Colombia no le ha ganado a nadie, dime las estrellas de Colombia. El jugador más importante de ellos es James Rodríguez y juega en el Rayo Vallecano, y además ni siquiera juega, el técnico no lo quiere”, dice uno de los periodistas.

La Selección Colombia va a este partido con muchas opciones de victoria y este mismo noviembre podría quedar listo el cupo al Mundial 2026. Necesita el triunfo en Montevideo, ante un equipo que estaría envuelto en escándalos y conflictos internos. Los tres puntos se ven posibles en el grupo de Néstor Lorenzo, aunque la apuesta es arriesgada. El equipo colombiano se ha convertido en uno de los mejores equipos de Sudamérica y habrá jerarquía en la capital uruguaya. Asimismo, los golpes y el juego brusco no se descartan.

La Selección Colombia adelanta los trabajos en el predio de Boca Juniors para enfrentar a la Selección Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, en partido válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Partidazo. Se vuelven a ver las caras dos equipos que están cerca de confirmar su presencia en la próxima Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Los uruguayos no pierden de vista a los referentes colombianos y lanzan polémicas sugerencias.

