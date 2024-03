Sobre los cinco minutos, Luis Díaz desbordó por la banda izquierda, ganó en velocidad e ingresó al área, hizo un par de enganches, pero se quedó sin ángulo. Al ver que no pudo hacer nada, tocó para Johan Mojica, quien tuvo el espacio y el tiempo de poner un centro espectacular.

En charla con Bolavip en zona mixta al finalizar el partido contra la Selección Rumania, el delantero Jhon Córdoba no esquivó la pregunta sobre la Copa América 2024 y el favoritismo y la ilusión de poder ganarla o al menos hacer un destacado papel. Colombia finaliza la ronda de amistosos de marzo y deja sensaciones muy positivas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.