"Va a ser el próximo Anderson Plata", Adrián Magnoli sobre Linda Caicedo

Adrián Magnoli insistió que Linda debe aprender rápido y comprender las jugadas para no ser un “Anderson Plata”. Muchos usuarios se vieron a favor del analista de fútbol y dieron su visto a las palabras contra Caicedo.

Adrián continuó criticando a Linda Caicedo diciendo que la jugadora se saca a muchos jugadores, avanza hasta la línea de fondo, pero le cuesta tocar el balón o falla si le toca definir. Andrés Marocco trató de defender a la figura de la Selección Colombia diciendo que está en un aprendizaje y más allá de la deficiencia, fue la figura de la ‘Tricolor’ en el Mundial Sub 20.

Las reacciones no paran en las redes sociales. Hay muchos que celebran y agradecen a las jugadoras por el esfuerzo. Otros, van por el otro camino y prefieren la crítica . Por ejemplo, el entrenador y analista de fútbol, Adrián Magnoli, en el espacio ‘Meca TV’ con Andrés Marocco, se enfocó en Linda Caicedo, su trayectoria deportiva y la comparó con el futbolista Anderson Plata.

Colombia era local y favorita al título. Los aficionados no fallaron a la cita y acompañaron a la ‘Tricolor’ en Bogotá, Medellín y Cali. Lastimosamente, las cosas no salieron bien, se falló cuando más se necesitaba efectividad. Por su parte, Países Bajos aguantó hasta los penaltis, aprovechó la deficiencia en la definición y clasificó entre los cuatro mejores del mundo.

Las críticas no paran contra la Selección Colombia Femenina Sub 20 y sus referentes luego de la dolorosa eliminación del Mundial de la categoría. Las jugadoras cayeron ante Países Bajos en el Pascual Guerrero de Cali, en los cuartos de final. Se apagó el sueño mundialista y el objetivo de clasificar entre las cuatro mejores del mundo. La ‘Tricolor’ falló muy seriamente en la definición y forzó los penaltis, donde los errores continuaron.

