Destruyen a Jhon Córdoba en redes con memes y burlas por sus errores ante Ecuador

Incluso, no paran los ejercicios con la pregunta. ¿Debería volver a la Selección Colombia? Las respuestas, en su gran mayoría, son negativas. Las ofensas contra Jhon Córdoba son imparables.

En las redes sociales, destruyen a Jhon Córdoba. Los memes por sus errores se han dejado ver. La creatividad de los usuarios en la red social X es muy viral. Asimismo, las críticas son muy fuertes y muchos creen que no debería continuar en la Selección Colombia. Es más, muchos comentan que es el nuevo Duván Zapata. Juzguen ustedes.

Uno de los nombres que está expuesto es el de Jhon Córdoba, gran responsable de este bajón de la Selección Colombia, pues perdió muchos goles. Si las cábalas de Néstor Lorenzo ya no están funcionando, en parte, son por errores del delantero del Krasnodar de Rusia. La del primer tiempo es de las más insólitas de todas las Eliminatorias Conmebol.

Las críticas no paran, los nombres son expuestos en las redes sociales y Néstor Lorenzo está en la mira, teniendo en cuenta que la próxima fecha es contra Brasil de visitante y Paraguay en Barranquilla. Ambos rivales son de jerarquía. Los brasileños quieren colocarse rápidamente en los primeros puestos y los paraguayos esperan sacar otro triunfo con un rival directo. ¿Empezó la curva descendente?

