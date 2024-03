La Selección Colombia se prepara para afrontar la Copa América 2024 y los juegos de Eliminatoria, por lo que la próxima fecha FIFA será una oportunidad muy grande para preparar lo que será el futuro, ya que se medirá a dos selecciones que la harán exigir, como lo son Rumania, pero especialmente España.

En la lista que dio el técnico Néstor Lorenzo, aparecen algunos jugadores que han venido teniendo un buen desempeño con la ‘tricolor’ y en sus clubes, como son los casos de Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Lucumí, Jhon Arias, entre otros, pero también hay algunos que tienen su oportunidad, como lo es el caso de Yaser Asprilla y Juan Camilo Portilla.

Los que faltaron en la convocatoria

Como era de esperarse, una controversia se generó en los hinchas de la Selección, debido a que hay varios nombres que jugadores que no están, a pesar de que vienen desarrollando un gran desempeño en sus clubes, como es el caso del delantero Miguel Ángel Borja, el cual es el actual goleador de River Plate y uno de los mejores jugadores del campeonato argentino, por lo que su ausencia llamó mucho la atención.

Otro nombre que no está y es muy reclamado por la afición, es el del portero de Cruz Azul de México, Kevin Mier, quien es considerado como uno de los mejores refuerzos de la Liga MX, brilla en cada jornada con sus atajadas, pero no le alcanzó para ser tenido en cuenta por el técnico Néstor. Muchos hinchas lamentan que no esté Kevin, pero sí David Ospina, quien no viene teniendo continuidad, y Álvaro Montero, el cual ha cometido muchos errores con Millonarios, sí hayan sido convocados.

En cuanto a la Liga Colombiana, había dos nombres que se esperaban fueran tenidos en cuenta para esta convocatoria, uno es el del delantero Dayro Moreno, el cual no para de marcar en cada jornada con Once Caldas y muchos lo pedían para solucionar la falta de gol que presenta el equipo por momentos. El otro futbolista del FPC es Yeison Guzmán, volante que es considerado el mejor jugador del campeonato, gracias a un gran desempeño con el Deportes Tolima, anotando, asistiendo y mostrando un buen juego.

¿Cuándo juega la Selección Colombia ante España?

La ‘tricolor’ se medirá ante el seleccionado español el próximo viernes 22 de marzo a las 3:30 PM, hora de Colombia, duelo que se desarrollará en el estadio Olímpico de Londres, en el que se espera un importante acompañamiento de la afición colombiana que se encuentra en territorio inglés y en otros píes de Europa.