La Selección Colombia Femenina lo dio todo en la Copa Oro 2024, pero no le alcanzó para seguir con vida y quedó eliminada ante la favorita del torneo. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia cayeron 3-0 ante Estados Unidos, que fue una completa avalancha y le pasó por encima al equipo colombiano con una verdadera paliza. Al final del juego, la capitana Catalina Usme dio algunas palabras con muchas lágrimas de por medio.

No es para menos la tristeza, pues el equipo siempre quiso darlo todo en la cancha y no se descartaba el título, pero el cruce con la favorita dañó los planes e inundó de caras largas el camerino. Con voz de autoridad, la capitana Catalina Usme habló ante los medios y confesó que no queda de otra que seguir trabajando.

Catalina Usme, además, comienza su preparación para lo que será la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con esta experiencia en la Copa Oro, la Selección Colombia sigue adquiriendo experiencia para lograr el objetivo de medalla en los próximos meses.

“Queda seguir trabajando. Amo este equipo. Sabíamos que teníamos un duro rival y que no podíamos cometer los errores que cometimos. Hace parte de seguir creciendo y seguir madurando. Quiero agradecerles a todas las personas que siguen creyendo en este equipo, pese a todas las fallas, nunca han desfallecido de mandarnos su buena alegría”, dijo Catalina Usme en ESPN.

Dura derrota de Colombia ante Estados Unidos

La Selección Colombia no pudo hacer frente ante el buen trabajo táctico de Estados Unidos, que no le permitía la pelota y era insistente en la posesión. Eso sí, la ‘Tricolor’ tuvo para hacer daño, acortar el marcador con Catalina Usme y Linda Caicedo, pero la definición en los momentos claves también falló.

La ilusión del país era muy alta debido a las muy buenas presentaciones del equipo en los últimos torneos en los que ha disputado. Además, que estaban en competencia jugadoras de la talla de Linda Caicedo y Catalina Usme. Se creía que podría haber sorpresas en esta instancia ante Estados Unidos, pero la favorita y local no tuvo problema en demostrar su poderío.

Es que la fase de grupos fue buena para Colombia, tras ser muy superior a Panamá y Puerto Rico, haciendo lo que debía hacer, pero con las gigantes no pudo, pues también perdió con la Selección Brasil. Con los goles de Lindsey Horan, Jenna Nighswonger y Jaedyn Shaw, Estados Unidos fue muy superior a una Colombia que ya en el segundo tiempo estaba lejos de al menos el descuento.