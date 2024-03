Eso sí, la alegría, la magia y el fútbol de alto nivel de Linda Caicedo no faltó en la Copa Oro Femenina, sus trucos activaron la celebración de todo un país luego de anotar tres goles de talla mundial. Un hermoso gol contra Puerto Rico al minuto 53 y otro ante Panamá, fueron más que suficientes para consolidarse como máxima figura del equipo colombiano.

Es que la fase de grupos fue muy buena para Colombia, tras ser muy superior a Panamá y Puerto Rico, pero con las gigantes no pudo, pues también perdió con la Selección Brasil. Con los goles de Lindsey Horan, Jenna Nighswonger y Jaedyn Shaw, Estados Unidos fue muy superior a una Colombia que ya en el segundo tiempo estaba lejos de al menos el descuento.

La ilusión del país era muy alta debido a las muy buenas presentaciones del equipo en los últimos torneos en los que ha disputado. Además, que estaban en competencia jugadoras de la talla de Linda Caicedo y Catalina Usme. Se creía que podría haber sorpresas en esta instancia ante Estados Unidos, pero la favorita y local no tuvo problema en demostrar su poderío.

La Selección Colombia no pudo hacer frente ante el buen trabajo táctico de Estados Unidos, que no le permitía la pelota y era insistente en la posesión. Eso sí, la ‘Tricolor’ tuvo para hacer daño, acortar el marcador, pero la definición en los momentos claves también falló.

No se reprocha absolutamente nada. La Selección Colombia Femenina lo dio todo en la Copa Oro 2024, pero no le alcanzó para seguir con vida y quedó eliminada ante la favorita del torneo. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia cayeron 3-0 ante Estados Unido, que fue una completa avalancha y le pasó por encima al equipo colombiano con una verdadera paliza.

