Son varios los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por el técnico de la 'tricolor'.

El entrenador Néstor Lorenzo definió la lista de 28 convocados de la Selección Colombia para los juegos amistosos ante Estados Unidos y Bolivia, de la que 2 de esos 28 jugadores, saldrán la nómina y ahí sí quedarían definidos los 26 futbolistas que estarán de manera definitiva en la Copa América 2024 que se desarrollará en territorio norteamericano.

En la lista que reveló la Federación Colombiana de Fútbol, están a mayoría de futbolistas que muchos esperaban que fueran convocados, pero también algunos quedaron sorprendidos por algunas llamativas ausencias, ya sea porque no pasan por una buena actualidad o por simplemente decisión del entrenador argentino.

Los que no convocó Néstor Lorenzo a la Selección Colombia por actualidad.

Son muchos los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por el técnico de la ‘tricolor’, pero sin duda hay algunos nombres que llama mucho más la atención, teniendo en cuenta que se viene un torneo en el que la experiencia podría pesar y algunos de ellos no fueron tenidos en cuenta por Lorenzo, especialmente porque su presente no es bueno.

Juan Guillermo Cuadrado

El futbolista del Inter de Milán será una de las grandes ausencias que tendrá la Selección para la Copa América, torneo que venía disputando de manera consecutiva desde el 2011, por lo que la última vez que Colombia disputó este torneo sin la presencia de Cuadrado, fue en el 2007 en Venezuela, de ahí en adelante siempre estuvo, pero la larga lesión que sufrió desde hace varios meses y de la que se recuperó recientemente, evitó que llegara con el ritmo suficiente para ser tenido en cuenta por Lorenzo, a pesar de que jugó ha sumado minutos en los últimos partidos con su club.

Juan Cuadrado con la Selección Colombia. Foto: Imago.

Radamel Falcao García

Foto: Selección Colombia.

Otras de las ausencias considerables será la del máximo goleador histórico de la ‘tricolor’, el delantero Falcao García, jugador que no ha tenido continuidad en su equipo, el Rayo Vallecano, por lo que no logró ganarse su lugar en la convocatoria, decisión que sin duda genera controversia, ya que muchos pedían su presencia, a pesar de no tener mucho ritmo.

Los que brillan, pero no convocó Néstor Lorenzo

Hay otro grupo de futbolista que pasan por una gran actualidad en sus clubes, pero el entrenador Lorenzo decidió no contar para los juegos amistosos y la Copa América, decisión que sin duda genera polémica y muchos hinchas y periodistas reclaman por su presencia.

Kevin Mier

El golero del Cruz Azul, es considerado el mejor arquero de a Liga de México, es por esto que muchos quedaron sorprendidos por su ausencia, teniendo en cuenta que pasa por una gran actualidad, mientras que otros de sus colegas, como Álvaro Montero, no vive un buen presente, o David Ospina, recientemente se recuperó de una lesión.

Kevin Mier con Cruz Azul. Foto: Imago.

Mateo Casierra

El delantero del Zenit de San Petersburgo es uno de los delanteros colombianos que más goles viene anotando en el fútbol internacional, siendo una de las grandes figuras de su club, mostrando un nivel brillante, tanto que es goleador de la Liga de Rusia con 21 tantos a lo largo de la temporada, pero no le alcanzó para estar en la Copa América.

Duván Zapata

Uno de los futbolistas que más genera opiniones divididas en los hinchas es el ‘Toro’ Duván Zapata, jugador que pasa por un gran presente, siendo goleador con el Torino y convirtiéndose en uno de los delanteros más destacados de la Serie A de Italia, pero en esta oportunidad tampoco fue tenido en cuenta por el técnico Lorenzo.