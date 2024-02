Ha sido dominio total de la Selección Colombia en este partido ante un equipo de Puerto Rico que le ha costado hacer daño en el ataque y perdía los balones con facilidad. No cazaba los rebotes y se vio superado en cada línea. Lo único que podían hacer las puertorriqueñas era sostener el equilibrio defensivo, pero todo era predecible a la destrucción por las intervenciones de Linda Caicedo o Catalina Usme.

Era un juego fundamental para la Selección Colombia Femenina luego de perder contra Brasil en la segunda fecha de la fase de grupos. Así como contra Panamá, al que le ganaron 6-0 en el debut, las guerreras no lo dudaron dos veces y fueron por el dominio ante Puerto Rico y sin duda que eso ha permitido la diversión de Linda Caicedo en la cancha.

