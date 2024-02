La Selección Bolivia Sub 23 ratificó la vergüenza. Esta Selección Colombia dirigida por Héctor Cárdenas es la peor de la historia en torneos Conmebol. Los bolivianos se salieron con la suya, fueron grandes en Venezuela y certificaron el fracaso absoluto del equipo colombiano en el Preolímpico 2024. La ‘Tricolor’ hizo muchos méritos para ser última en su grupo y firmar el papelón.

Colombia quedó fuera muy prematuramente en este torneo, nunca pudo ‘levantar cabeza’ y todo salió muy mal. La Selección es última en la tabla de posiciones, con cuatro partidos jugados, sin victorias ni mucho menos empates, pero con cuatro derrotas, con ocho goles en contra y ninguno a favor. Como lo muestra la tabla, el nivel no ha sido el esperado y el equipo colombiano redondea una presentación para el olvido.

Y por consiguiente, no hay clasificación al grupo final y mucho menos se va a ir al torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El grupo de jugadores convocados prometía con muchas emociones en Venezuela, pero al final los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas desinflaron y no cumplieron con las expectativas en el Preolímpico. Podría ser una culpa compartida, pues también se observaron muy bajos rendimientos en los jugadores, poca creatividad en el ataque, errores en la definición y ni hablar de la zona defensiva, que fue incapaz de evitar esos ocho goles en contra.

Incluso, ya se habla de reemplazos para Héctor Cárdenas en la Federación Colombiana de Fútbol. Se debe replantear urgentemente lo que sucedió y tomar las decisiones correspondientes. Lucas González, Juan Carlos Ramírez y Giovanni Hernández son algunos de los candidatos que podrían tomar el lugar de Cárdenas.

La Sub 23 de Cárdenas, la peor Selección Colombia de la historia

Según datos recopilados por el especialista José Orlando Ascencio para El Tiempo, en este Preolímpico de Venezuela se presentó la peor Selección Colombia de la historia en torneos Conmebol. Incluso, Héctor Cárdenas, con este papelón, superó el peor rendimiento hasta el momento que él mismo lo tenía, con la Sub 17, que fue última del grupo B en el Sudamericano de la categoría que se jugó en Perú en 2019.

En este Sudamericano Sub 17, la Selección Colombia también perdió los cuatro partidos de la primera ronda, pero al menos marcó cuatro goles: cayó 1-2 contra Argentina y Uruguay, 2-3 frente a Brasil y 0-1 ante Paraguay.

El detalle que también llama la atención es que el equipo presentado en 2019 era categoría 2002 y todos los jugadores de ese Sudamericano eran elegibles para este Preolímpico. Pero ninguno de ellos entró a convocatoria. Solamente iba a repetir Yani Quintero, un centrocampista del Bragantino de Brasil que al final se lesionó.

Orlando Ascencio también agrega que, además de esta Sub 17 de 2019, hubo otro equipo que también había finalizado sin puntos en un torneo Conmebol. Los registros muestran la que se presentó en el Preolímpico de 1984, dirigida por Jaime Silva. Ese equipo solamente jugó dos partidos y los perdió ambos, y marcó un gol: 3-0 contra Ecuador y 2-1 ante Brasil.

Candidatos para reemplazar a Cárdenas en la Selección

Por estos malos resultados y antecedentes, es inevitable no pensar en los reemplazos para Héctor Cárdenas. Se acercan las decisiones duras y tal vez obvias en la Federación Colombiana de Fútbol. El vallecaucano podría no continuar al servicio de las selecciones menores de Colombia. El estratega ha estado afiliado a la FCF desde el año 2018, con la Sub 17. Luego, en 2022, asumió el cargo de la Sub 20, el cual ha mantenido hasta la fecha junto con el de la Sub 23, y parece que el proceso llegó a su fin.

El primero que parece en la lista es Lucas González. El exdirector técnico de América de Cali y Águilas Doradas por su experiencia y conocimiento en el fútbol base es una de las opciones que se manejan. Sin embargo, el mismo entrenador afirmó que aún no ha tenido conversaciones con nadie para asumir el cargo.

El segundo nombre que aparece en la baraja es el de Juan Carlos Ramírez. El exjugador del fútbol colombiano es el actual entrenador de la Selección Colombia Sub 17 y sería el idóneo para continuar. No obstante, apenas lleva un año en el cargo y se prevé que llegue alguien con más experiencia.

Por último, está el entrenador Giovanni Hernández, el emblemático exjugador del Junior de Barranquilla y hoy técnico del Atlético de Cali. Su trayectoria data del 2015, en su mayoría con equipos de la B, semillero de muchas de las selecciones menores de Colombia. Este conocimiento hace que también sea un nombre atractivo para reemplazar a Cárdenas en la Sub 20.

