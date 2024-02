Un doblete de José Miguel Briceño fue más que suficiente para que Bolivia se quedará con la victoria ante una Colombia que no tuvo reacción para al menos ir por el empate. El equipo ‘Tricolor’ comienza una fase de mucha reflexión y toma de decisiones pensando en el futuro, los procesos y los torneos venideros.

Y por consiguiente, ya no hay clasificación al grupo final y mucho menos a los Juegos Olímpicos de París 2024. El grupo de jugadores convocados prometía con muchas emociones, pero al final los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas desinflaron y no cumplieron con las expectativas en el torneo que se juega en Venezuela. Al final, los bolivianos lograron un 2-0 que sirve para la honra y salir de los últimos lugares, pues tampoco van a los Olímpicos.

La Selección Bolivia Sub 23 se hizo grande en Venezuela y ratifica el fracaso absoluto de la Selección Colombia en el Preolímpico 2024. El equipo colombiano, con muchos méritos, es último en la tabla de posiciones, con cuatro partidos jugados, sin victorias ni empates, pero con cuatro derrotas, con ocho goles en contra y ninguno a favor. Como lo muestra la tabla, el nivel no ha sido el esperado y el equipo colombiano redondea una presentación para el olvido.

