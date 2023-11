El profesor Néstor Lorenzo ha destapado sus cartas y dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Colombia para la doble fecha de Eliminatorias en noviembre. La Tricolor jugará sus últimos dos juegos oficiales de 2023 enfrentando a Brasil y Paraguay, con varias novedades interesantes. De cualquier manera, hay unos nombres que hacen bastante ruido por su ausencia en este listado que repasamos a continuación.

Los últimos dos partidos oficiales de Colombia en 2023 serán claves en la aspiración que tiene el equipo de conseguir su clasificación al Mundial de 2026. Tras los empates contra Chile, Uruguay y Ecuador, Néstor Lorenzo y sus dirigidos deben empezar a recuperar puntos para escalar posiciones en la clasificación de la Eliminatoria.

Teniendo en cuenta lo que está en juego, sorprende la ausencia de los siguientes jugadores en la convocatoria de la Selección Colombia para el mes de noviembre.

Los grandes ausentes en la convocatoria de la Selección Colombia

1. Radamel Falcao

En las últimas semanas, se especuló con el regreso de Radamel Falcao a la Selección Colombia. Anotó doblete con el Rayo Vallecano en Copa y por eso se pensó que volvería a ser llamado por Néstor Lorenzo. Sin embargo, el argentino desmintió todas esas versiones al publicar la convocatoria oficial sin el nombre del goleador histórico de la Tricolor.

2. Juan Guillermo Cuadrado

El experimentado lateral sigue sin recuperarse de una tendinitis que lo mantiene al margen de la competencia con el Inter de Milán. Esta lesión la sufrió cuando atendió la primera convocatoria de Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Desde entonces, ha estado en el departamento médico de su equipo, cuidándose de una posible rotura del tendón de Aquiles.

3. David Ospina

Otro que ya está en óptimas condiciones para volver es David Ospina, pero Néstor Lorenzo ha decidido prescindir de sus servicios para los últimos partidos de Colombia en 2023. El portero ya se ha recuperado de la grave lesión que sufrió a inicios de año. Entrena con normalidad, pero en la Tricolor le seguirán dando prioridad a Camilo Vargas.

4. Yerry Mina

Una de las buenas noticias que llegó desde Europa fue la recuperación de Yerry Mina. Ha vuelto a los entrenamientos con la Fiorentina y su regreso a la competencia ha sido de manera gradual. Sin el ritmo que se necesita, Néstor Lorenzo no lo citó para enfrentar a Brasil y Paraguay.

5. Juan Fernando Quintero

Juega en Argentina, pero Juan Fernando Quintero sigue fuera del radar para Néstor Lorenzo. En anteriores convocatorias, lo tenía en cuenta. Incluso, cuando estaba en Junior y no tenía tanto protagonismo como el que tiene ahora con Racing. Para noviembre, tampoco volverá a vestir la camiseta Tricolor.

6. Wilmar Barrios

Del mediocampista defensivo no hay mayores novedades. Juega con el Zenit en Rusia y no está lesionado. Néstor Lorenzo decidió no convocarlo. Una ausencia muy llamativa, pero que no es sorpresiva. El DT argentino ha preferido a otros jugadores en el mediocampo en su ciclo, por encima del cartagenero.

7. Frank Fabra

Estuvo presente en la convocatoria de octubre, pero un mes después quedó afuera del llamado de Néstor Lorenzo por una lesión. De cualquier manera, su llamado estaba en duda por el irregular presente que tiene en Argentina con Boca Juniors. Se hizo expulsar de manera infantil en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

8 Jhon Jader Durán

Según el DT del Aston Villa, Jhon Jader Durán está lesionado y su problema físico se presentó jugando para la Selección Colombia en las Eliminatorias de octubre. Tras los partidos de Uruguay y Ecuador, volvió a Inglaterra y quedó completamente borrado de las convocatorias de Unai Emery.

9. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Sus 19 goles en la temporada de la MLS hablan por sí solos. Uno de los futbolistas colombianos con mejor registro goleador en lo que va del año, a nivel internacional. Aun así y con su buen rendimiento, Néstor Lorenzo lo tiene completamente borrado de sus convocatorias para la Selección Colombia.