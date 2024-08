Algunos se preguntan por qué no están en la Selección Colombia luego de participar en la Copa América. Hay polémica de por medio.

Cabe recordar que a las decisiones técnicas con los jugadores anteriormente mencionados, se suman los que en definitiva no pueden estar por lesión, como es el caso de Dávinson Sánchez, que aún no se recupera de molestias en la espalda. Galatasaray sintió su ausencia en la eliminación en la fase previa de la Champions League 2024/2025 y ahora el jugador deberá recuperarse al máximo para volver en octubre a las Eliminatorias.

El nombre de Miguel Ángel Borja es el primero en la lista. El goleador de River Plate está nuevamente lejos de la convocatoria de Néstor Lorenzo y por encima de él se colocan jugadores como Rafael Santos Borré o Jhon Córdoba. Es claro que por más que se destaque en Sudamérica y Argentina con la camiseta de un grande del continente, no es posible convencer a Néstor Lorenzo.

Así como se destacan algunas nuevas caras, como las de Jhon Solís, Yerson Mosquera, Cristian Borja, Kevin Mier o Juan Camilo Hernández, otros jugadores brillan por su ausencia en este llamado del técnico Néstor Lorenzo. Son nombres que causan revuelo en las redes sociales. Algunos se preguntan por qué no están luego de participar en la Copa América y hay polémica de por medio.

