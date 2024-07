En mayo pasado, la periodista Pilar Velásquez confesó que el club verdolaga ha trabajado en su fichaje. En la información revelada, se conoció que había serios intereses de ambas partes, pero el tema económico impidió su llegada. Es una operación caída , aunque no se cierran las puertas mirando hacia un mediano o largo plazo. Cabe recordar que su salario es alto y su contrato en Qatar vence en junio de 2026.

Mateus Uribe con James Rodríguez y Santiago Arias en Houston. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Se sabe que Atlético Nacional es uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Su favoritismo y la presión por ser protagonista lo lleva a buscar los mejores elementos en el exterior. No es un secreto que jugadores como James siempre serán del interés de uno de los más grandes del fútbol colombiano.

La Selección Colombia perdió la Copa América contra Argentina en el tiempo extra, en el Hard Rock Stadium de Miami. Es una dolorosa derrota del equipo colombiano en su tercera final en la historia. Mucha frustración y caras largas en el país luego del gol de Lautaro Martínez a menos de cinco minutos para forzar los penaltis. No hay de otra que pasar la página y los jugadores se concentran en volver a sus clubes y solucionar su futuro en Europa y Sudamérica.

