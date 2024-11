La confesión de Dibu Martínez después de los empujones a Luis Díaz en pleno partido

No la pasó nada bien en la derrota de Aston Villa contra Liverpool FC por la fecha once de la Premier League y no dudó en confesarlo. Todo esto después de los empujones que le dio a Luis Díaz en pleno partido. Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a dar de qué hablar.

El buen inicio de la campaña para Aston Villa cayó en una racha negativa de un empate y cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. La última caída fue contra un equipo de Liverpool que volvió a tener a ‘Lucho’ Díaz como titular y con una buena actuación.

Primero, Emiliano Martínez no pudo hacer nada ante la definición de Darwin Núñez que lo hizo pasar de largo. Liverpool ganaba 1-0. Luego, el arquero argentino aguantó hasta donde más pudo, pero Mohamed Salah le ganó el duelo, y marcó el 2-0. Mientras todo esto pasaba, se dio el encuentro entre ‘Dibu’ y Díaz.

Transcurría el partido del 9 de noviembre cuando Liverpool tuvo un tiro de esquina a favor y antes que se cobraba las cámaras de la transmisión enfocaron a Dibu Martínez. ¡Oh, sorpresa! El arquero empujó una y dos veces por la espalda a Luis Díaz.

La confesión de Dibu Martínez después de los empujones a Díaz en pleno partido

El empujón de Dibu Martínez a Díaz. (Foto: captura de pantalla ESPN)

Luego de los empujones a Díaz en la Premier League, Emiliano Martínez no solo le confesó al canal Telemundo que “perdimos con Tottenham y Liverpool afuera. No es el final del mundo“. El arquero de la Selección Argentina no dudó en también confesar que no firma que Aston Villa este quinto o sexto en la liga de Inglaterra “porque es para perdedores, quiero estar arriba de todos (…) Si piensas estar en el Top-6 o Top-7 es para perdedor“.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Luis Díaz y Emiliano Martínez?

Salvo que se dé un enfrentamiento entre Liverpool y Aston Villa a partir de los octavos de final de la Champions League o en la FA Cup , el próximo partido que enfrentaría a Luis Díaz con Dibu Martínez sería Argentina vs. Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Este encuentro se jugaría el martes 10 de junio en Buenos Aires.